Кучма проведал свой барельеф и пошутил над цветочками

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Экс-президент Леонид Кучма 21 сентября наконец посетил свой бронзовый барельеф в Днепропетровске, открытый в День города 8 сентября.

На открытии Кучмы не было, и только сегодня он увидел барельеф, потому что приехал на встречу с одногруппниками, сообщает ТСН.

По словам экс-президента, увековечение в бронзе было для него неожиданностью и вызвало смешанные чувства.

"Слава Богу, что не памятник. Я приехал, а у моей так называемой стелы положили цветочки – намек такой. Ну что, так решила громада города. Спорить не буду", – пошутил экс-президент.

Как ранее писал Главред, в Днепропетровске открыли площадь 80-летия Днепропетровской области. Ее центром стала композиция из восьми бетонных стел, где расположены 15 бронзовых барельефов личностей, которые, по мнению создателей, прославили регион.

Среди них – барельефы генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого и бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Историки также решили, что достойны увековечения кошевой атаман Иван Сирко, "отец" железорудной индустрии Александр Поль, историк Яворницкий, писатель Гончар, конструктор Янгель.

На бронзовые барельефы известных людей потратили из городского бюджета почти 2 миллиона гривен.

фото: pravda.com.ua/

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