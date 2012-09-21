Порядок на выборах будут охранять 65 тысяч милиционеров

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Для обеспечения общественного порядка и реагирования на возможные правонарушения в день голосования на парламентских выборах в Украине планируется привлечь более 65 тысяч работников милиции.

Об этом замминистра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк заявил на встрече с представителями Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами в Украине, сообщает УСО МВД Украины.

Замминистра заверил представителей ПАСЕ в готовности милиции обеспечить правопорядок во время выборов.

По его словам, с начала избирательного процесса органами внутренних дел зарегистрировано 886 сообщений, связанных с выборами. Больше всего сообщений о незаконной агитации, хулиганских проявлениях и выявлениях агитационных материалов, напечатанных с нарушением законодательства.

По результатам проведенных органами внутренних дел проверок, в отношении 81 лица составлены протоколы об административных правонарушениях, которые направлены в суд для принятия решения, а также по результатам рассмотрения судом наложены административные взыскания на 19 человек. По признакам состава преступлений милицией возбуждено 33 уголовных дела. По остальным приняты другие решения согласно законодательству и проводятся проверки.

Ратушняк отметил, что особое внимание уделяется обеспечению правопорядка в местах пребывания и проживания официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Как ранее писал Главред, накануне парламентских выборов в Украине Европейская сеть по наблюдению за выборами ENEMO составила для своих сотрудников инструкцию, в которой предупредила об опасностях, которые могут подстерегать в Украине.

Инструкция гласит, что в своей деятельности наблюдатели должны руководствоваться специальным кодексом, согласно которому они обязаны «строго придерживаться политической непредвзятости».

Помимо политического анализа, «Инструкция» любопытна практическими рекомендациями. Они закреплены в разделе XII — «Логистика и вопросы безопасности».

«Не пейте воду из-под крана, она низкого качества. Не ходите в одиночку в темное время суток. Необходимо иметь при себе фонарик. Уличное освещение в Украине достаточно плохое»,— предостерегают авторы документа.

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