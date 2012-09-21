Бютовец заявил о фильме-провокации против Тимошенко

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В ближайшее время на Первом национальном телеканале покажут фильм против экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом заявил депутат от БЮТ Сергей Соболев в эфире ток-шоу "Шустер Live", которое выходит на Первом канале.

"Мы сейчас еще станем свидетелями, и вы это увидите, как ваш канал, не ваша программа, а ваш канал, скоро будет транслировать фильм, который уже заказан, кстати, в российских пиар-агентствах. О том, как бывшие соратники Тимошенко рассказывают очередные небылицы о ней", – рассказал он.

"Мы об этом уже знаем. Слава богу, что достаточное количество людей, которые даже на сегодня не с Тимошенко, отказались от съемок в этом фильме", – уточнил Соболев.

"Мы уже знаем по фамилиям, кто согласился. Ждите новые сериалы, которые продемонстрируют по государственному каналу", – подытожил нардеп.

Как ранее писал Главред, 21 сентября глава МИДа Константин Грищенко заявил, что Украина не будет реагировать на призывы Евросоюза об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко.

На замечание, что ЕС ставит подписание Соглашения об ассоциации с Украиной в зависимости от освобождения Тимошенко, Грищенко сказал: "Мы не собираемся ничего делать. Наша судебная система должна работать и опираться на факты".

По его словам, друзьям Украины не следует давать советы только из сострадания к харизматичным политикам, не зная точно, что произошло.

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