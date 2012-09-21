Европа разочарована изменениями в Закон Украины о прокуратуре – заявление

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Евросоюз выражает разочарование в связи с внесением изменений в закон о прокуратуре и вновь напоминает Киеву о святых обязательствах быть приверженным европейским ценностям.

Об этом сказанго в заявлении пресс-секретарей Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Европейской комиссии Кэтрин Эштон и европейского комиссара по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле, сообщает Интерфакс-Украина.

“Высокий представитель Кэтрин Эштон и комиссар Штефан Фюле выражают свое разочарование в связи с принятием поправок к закону о функционировании прокуратуры“, – говорится в заявлении.

Эштон и Фюле отмечают, что по этим изменения не были проведены консультации с Венецианской Комиссией/Советом Европы.

“Они считают, что это – упущенная возможность продолжать курс приверженности Украины на всестороннее реформирование прокуратуры в соответствии с европейскими стандартами”, - подчеркивается в заявлении.

В этой связи представители ЕС напоминают, что Украина взяла на себя обязательство провести в течение одного года с момента вступления в силу нового Уголовно-процессуального кодекса всеобъемлющий пересмотр закона о функционировании прокуратуры.

“Это должно объединить необходимые меры по созданию правовой системы, которая включает в себя баланс между правоохранительными органами и судебной властью, презумпцией невиновности и уважением основных свобод“, - полагают в ЕС.

В то же время, Брюссель заявляет, что по-прежнему готов оказать Украине помощь в продолжении судебной реформы.

Как ранее писал Главред, Верховная Рада Украины 6 сентября приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам усовершенствования деятельности прокуратуры".

В законопроекте предлагается внести изменения в закон о прокуратуре, в частности запретить прокурорам осуществлять полномочия по надзору за соблюдением законов без назначения прокурорской проверки.

Президент Украины Виктор Янукович 21 сентября подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам совершенствования деятельности прокуратуры".

фото: telegraf.by

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