Ляшко в прямом эфире обозвал Богословскую ведьмой и отказался извиниться

{1-}Депутат Партии регионов Инна Богословская в очередной раз выдвинула обвинения в адрес экс-премьера Юлии Тимошенко. В знак доказательства показала архивные документы, которые по ее словам доказывают вину экс-премьера, сообщает Главком.

«Наша следственная комиссия имела такую возможность, и вот это - решение арбитражного суда города Москвы, которым в 2001 году с корпорации Тимошенко были взысканы деньги, 405 миллионов долларов. Поэтому Тимошенко, когда шла на эти преступные договоры по газу, имела зависимость от России в виде долга в 405 миллионов долларов в ее частной компании. Но проблема в том, что долги эти образовались за счет криминальных схем, мы даже их в свое время имели и показывали обществу в ходе работы следственной комиссии», - заявила Богословская в эфире Первого национального канала.

«Тимошенко была связана коррупционными схемами с высшими должностными лицами России, а гарантии под это были выписаны Лазаренко, который не имел права это делать как премьер-министр и тогдашним министром финансов. Она преступила уголовное законодательство, совершила должностное преступление, подписала эти директивы, в результате мы имеем эти контракты, жуткие, газовые. И переплачиваем в год шесть миллиардов долларов к рыночной цене за газ. Но слава Богу чиновники министерства финансов, очевидно, понимая, что это незаконное подписание, не отразили эту гарантию в регистре гарантийных обязательств государства Украина», - сказала она.

«Я думаю, что на этом сейчас будет строиться и правовая позиция министерства юстиции, потому что да, высшие должностные лица Украины преступили закон и подписали эти гарантии. Но была нарушена процедура отображения этих гарантий в наших реестрах и поэтому я считаю, что мы до конца должны были идти, чтобы доказать, что Украина, в случае когда Лазаренко опять совершил преступление, Украина не должна за это нести ответственность. Это была схема Лазаренко-Тимошенко и российские газовые компании, и бюджет российский. Мы не должны за это отвечать», - резюмировала Богословская.

В ответном комментарии лидер Радикальной партии Олег Ляшко спросил, не снится ли Богословской Юля ночами.

«У вас во всем виновата Юля. Вы уже ни за что ее посадили. Она уже, несчастная, сидит, и вы тут геройски выступаете, потому что если бы она была в этой студии в б сидели и молчали, как это было раньше. А когда она там сидит, то вы на нее вешаете всех собак. Потому что проще всего обвинить Юлю, которая сидит и не может вам ответить. Савик (Шустер - ред.), дайте пожалуйста возможность прямого эфира с Качановкой, с центральной больницей «зализнычки» Харькова, пусть Юля ответит этой ведьме все, что она про нее думает».

На замечание ведущего, что не стоит обзывать людей, Ляшко возразил: «Кто же ее обзывает, если это правда?»

Напомним, как сообщал «Главред» следственная комиссия Верховной Рады не смогла доказать факт государственной измены Юлии Тимошенко.

По словам Богословской, комиссия установила факт сокрытия Тимошенко от общества и власти «обстоятельств, которые имели прямое влияние на ее поведение во время переговоров», однако определить наличие или отсутствие умысла в данном случае должны следственные органы.

Позже Инна Богословская заявила, что доказать государственную измену экс-премьера Юлии Тимошенко невозможно без прямых показаний премьер-министра России Владимира Путина.

Фото znayu.org

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