Герман намерена добиться запрета коммунистической идеологии

{1-} Руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна Герман сказала, что в новой Верховной Раде внесет законопроект о запрете коммунистической идеологии. Такое заявление советника Президента прозвучало в эфире Первого Национального в ответ на высказывание коммуниста Евгения Царькова.

Депутат-коммунист во время дискуссии на ток-шоу Савика Шустера заявил: "Жаль, что НКВД мало расстреляло националистов и бандеровцев".

Такие слова коммуниста вызвали острую дискуссию в студии.

Как писал Главред, Анна Герман заявила, что Закон о клевете в своем нынешнем виде не имеет права на существование и Президент Янукович никогда не согласится поставить под ним свою подпись.

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