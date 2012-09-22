Госдеп США потребовал от Украины честных выборов

{1-} Без честных и прозрачных выборов Украина не может рассчитывать на углубление взаимоотношений с западными партнерами. Об этомво время открытия в Вашингтоне конференции «Украина на пути к государственной зрелости» заявил заместитель государственного секретаря США Филипп Гордон.

«Неспособность обеспечить честные и прозрачные выборы подорвет перспективы Украины на продвижение в направлениях, важных для страны. Для Европейского Союза будет невозможно предпринять шаги в направлении подписания соглашения об ассоциации и свободной торговле, если выборы не будут свободными, а правительство будет продолжать заниматься избирательными преследованиями. США не смогут развивать взаимоотношения в вопросах безопасности и экономики, если Украина не проведет демократические выборы. МВФ не сможет оказывать Украине финансовую помощь. Уже не говоря о том, что украинцы должны чувствовать, что живут в государстве, где они могут иметь свободное волеизъявление и избирать собственное правительство», - сказал Гордон, которого цитирует «Голос Америки»..

В то же время он отметил, что США рассматривают Украину как стратегического партнера в Европе. Однако для продолжения партнерства правительство США ожидает от украинской власти конкретных действий по обеспечению демократических свобод и верховенства права. Вместе с тем Гордон отметил, что сегодня правительство США наблюдает откат в демократическом развитии Украины.

«Мы обеспокоены сообщениями о давлении на независимые медиа со стороны власти, налоговиков и прокуратуры. Исчезновение телеканала ТВі из кабельных сетей во многих городах выглядит как направленные усилия заставить молчать одну сторону в процессе предвыборной кампании. Мы призываем правительство Украины решить эти проблемы. Мы также обеспокоены тем, что двое оппозиционных лидеров - Юлия Тимошенко и Юрий Луценко - лишены возможности принимать участие в выборах. Как предварительно заявляла Государственный секретарь США Хилари Клинтон, мы требуем освобождения Тимошенко и других оппозиционных лидеров и восстановления их гражданских и политических прав. Мы обеспокоены тем, что прокуратура ищет пути выдвинуть дополнительные обвинения Юлии Тимошенко и Юрию Луценко», - сказал Гордон.

В то же время, по словам заместителя государственного секретаря, на данный момент США не рассматривают вопрос о введении санкций против украинской власти. При этом Гордон напомнил, что, согласно политике американского правительства, они устанавливают визовые ограничения в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека. Что касается замораживания счетов, то правительство США применяет такие санкции с осторожностью.

Напомним, 19 сентября члены Комитета по международным отношениям Сената США на своем заседании единогласно поддержали резолюцию, в которой призвали власть Соединенных Штатов ввести визовые ограничения в отношении украинских правительственных чиновников, которые прибегают к нарушению прав человека, коррупции и другим антидемократическим действиям. Министерство иностранных дел Украины заявило, что резолюция по Украине отображает позицию лишь ее авторов, «известных своими симпатиями к украинской оппозиции».



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