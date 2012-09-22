Нищие в политике не нужны - писатель

{1-}Коррупция - это как детская болезнь и к этому явлению надо относиться спокойно, без истерики. Такое мнение высказал российский писатель украинского происхождения, колумнист издания Газета.ru Игорь Свинаренко в программе Шустер Live на Первом национальном, пишет Обозреватель.



"Сейчас часто звучат тезисы: зачем бизнесмены идут в политику, уже все украдено, коррупция - это плохо. Но давайте оглянемся вокруг: серьезные страны, например Америка, там бизнесмены занимаются политикой. Например, Джимми Картер (39-й президент США (1977—1981) от Демократической партии - ред.), который выращивал арахис. Если политики выходят из бизнеса - это нормально. Зачем нужны нищие в политике? Совершенно не нужны", - считает российский писатель.

"Если мы говорим о коррупции, ее нельзя искоренить сразу. У нас есть прекрасные сильные государства, некоторые из них граничат с Украиной - в них есть коррупция, но тем не менее идет развитие. Это закономерная часть эволюции государства. Не так давно и Россия, и Украина стали самостоятельными государствами - это их рост, это "детские болезни", это коррупция, и это неизбежно. Давайте спокойно относиться к этому, без истерики", - резюмировал Свинаренко.



На что ведущий программы Савик Шустер с иронией заметил: "Мы подумаем о российском опыте: будем ли мы спокойно давать развиваться коррупции ил все-же мы что-то против нее сделаем".