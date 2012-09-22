Ромни опубликовал налоговый отчет, требуемый штабом Обамы

{1-}Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни платил налоги в 2011 году по ставке в 14,1%, в то время как в среднем по стране ставка находится на уровне 25-35. Об этом говорится в документах, опубликованных штабом кандидата. Подчеркнем, что этого на протяжении несколько месяцев требовали штаб демократа Барака Обамы и поддерживающие его СМИ. Демократы обвиняют Ромни во лжи.

Так, главные споры вызывает ставка, по которой Ромни платил налоги. Будучи обладателем 250-миллионного состояния и ярым сторонником налоговых льгот для миллионеров, Ромни долгое время отказывался раскрыть данные о налогах с 2001 года, опубликовав после начала предвыборной кампании лишь декларацию за 2010 год и первичные данные за 2011 год, пишет РИА Новости.

Тогда выяснилось, что успешный бизнесмен Ромни платил налоги по ставке всего в 13,9%, пользуясь льготой как инвестор и спонсор благотворительных организаций.

Представители среднего класса, о намерении поддержать которых кандидат говорит на каждом предвыборном выступлении, платят налоги по обычной ставке. Большую часть пожертвований на благотворительность Ромни делает в пользу Церкви Иисуса Христа последних дней, последователем которой он сам является.

"Митт Ромни за прошлый (2011) год заработал $13,7 млн и заплатил $1,94 млн в качестве налогов, что составляет 14,1%. Большую часть дохода кандидат получил от инвестиций. Семья Ромни перечислила $4 млн на благотворительность", - говорится в сообщении штаба кандидата.

Кроме того, представители штаба пообещали опубликовать налоговые декларации Ромни за более ранний период, что сможет подтвердить или опровергнуть другое обвинение в адрес республиканца. В 1984 году он стал соучредителем финансово-инвестиционной компании Bain Capital, позднее занял пост ее генерального директора.

Во главе Bain Capital Ромни, по его заявлениям, оставался до 2001 года, хотя СМИ уличили его в том, что он продолжал фактически руководить компанией еще два года, получая часть ее прибыли.

"Налоговые декларации Ромни с 1990 по 2009 годы показывают, что его семья платила 100% всех федеральных налогов и налогов штата, а средняя ставка федерального налога составляла 20,2%. Семья никогда не платила налоги по ставке менее 13,66%", - сообщил штаб, пообещав опубликовать сами декларации в скором времени.

Напомним, что Ромни долго затягивал публикацию налоговой отчетности, однако под страхом поражения в предвыборной кампании сделал это за 46 дней до выборов. По иронии судьбы нынешние проблемы Ромни спровоцировали его однопартийцы. У истоков скандала стоит бесхитростный рекламный ролик, созданный в январе в поддержку участвовавшего тогда в предвыборной кампании экс-спикера палаты представителей Ньютона Гингрича.

Как сообщалось, консерватор Гингрич тогда боролся за право стать кандидатом от республиканцев с Миттом Ромни и решил воспользоваться традиционной нелюбовью простых американцев к банкирам и инвестиционным менеджерам.

Получасовое видео, получившее название История жадности, "разоблачало" в Ромни алчного дельца, готового на все ради быстрых прибылей. Комментатор за кадром рассказывал про бостонскую финансово-инвестиционную компанию Bain Capital. Ее соучредителем в 1984 году стал Ромни, и она якобы ограбила десятки тысяч человек, обанкротила несколько компаний, что привело к увольнению десятков тысяч их сотрудников. Гингричу ролик не помог, а вот демократы за Историю жадности ухватились с радостью.

Ранее сообщалось, что в настоящее время у Обамы больше шансов на победу на президентских выборах. По данным разных опросов, действующий президент популярнее республиканца на 1-6%.

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