Предал ли Обама Украину в Москве?

В результате на сегодняшний день уже имеем две встречи между президентами США и России, а также двухдневный визит Барака Обамы в Москву. И – никакого внимания к Украине.





Барак Обама во власти уже полгода. За это время новая администрация смогла направить в Украину только заместителя государственного секретаря. В конце июля в Киев прибудет более высокопоставленный персонаж американской политики, но также заместитель. На этот раз – заместитель президента США Джозеф Байден.



Американские дипломаты признают, что президент США не приедет в Киев по одной причине – из-за политической неопределенности и нестабильности в нашей стране. Поэтому в лучшем случае Обама пожалует в Украину только после президентских выборов. И то при условии, что к власти не придет Виктор Янукович – к нему в Штатах пока что слишком насторожено отношение.



Визит Барака Обамы в Москву дал многим комментаторам основания заговорить о предательстве Украины. Мол, в российско-американском диалоге наше государство может стать разменной монетой. Между Москвой и Вашингтоном в данный момент идут настоящие дипломатические торги – чем может помочь Россия в военной кампании США в Афганистане, откажется ли Вашингтон от установления элементов ПРО в Польше и Чехии, смогут ли русские поддержать американцев в укрощении ядерных амбиций Ирана, поставят ли Штаты точку в политике расширения НАТО. Вполне возможно предположить, что в этих торгах на кону может стоять и Украина.



Судя по словам путинского представителя Юрия Ушакова, украинский вопрос в беседе между премьер-министром РФ и президентом США действительно поднимался. По словам Ушакова, Обама во время завтрака пообещал Путину учитывать интересы Москвы на постсоветском пространстве.



Правда, сам Обама ничего подобного не заявлял. Доверять словам путинского клерка – как заинтересованной стороны – нет никаких оснований. Между тем, Барак Обама абсолютно четко в своем публичном выступлении заявил: «Поскольку у всех государств есть право избирать себе лидеров, у них есть право иметь безопасные границы и проводить свою внешнюю политику. Это касается как России, так и Соединенных Штатов. Любая власть, которая не будет уважать эти права, создает анархию. Поэтому мы должны применять это право ко всем странам – и это включает такие государства как Грузия и Украина».



И это заявление больше похоже на правду, чем слова Юрия Ушакова, который мог просто выдать желаемое за действительное. Американцы действительно заинтересованы развивать хорошие отношения с Россией. Наверно, недаром Барак Обама в своем интервью перед визитом в Москву заявлял о том, что президент Дмитрий Медведев является более прогрессивным политиком, чем Владимир Путин. В США, похоже, делают ставку на то, что президент России сможет повести страну на демократический путь.



Интерес Вашингтона к обновленной России был еще заметнее, когда Барак Обама встретился с лидерами российской оппозиции и гражданского общества. Российские руководители, казалось, аж зубами скрипели от такой нахальности гостя. Однако интересно, что Обаме совсем не запретили провести такую встречу.



Если планы США относительно демократизации России сбудутся, то такой России нечего бояться и Украине. При таких условиях не нужно будет переживать и о том, что Украина станет чьей-то разменной монетой. Другое дело, что существует крайне мало шансов на то, что Россия заявит о своем желании отказаться от управляемой демократии и начнет жить по стандартам обычной демократической жизни, в которой уважают основные свободы и права граждан.



В этом плане американское руководство, возможно, делает очень наивные ставки. И очевидно, Вашингтону очень скоро придется разочароваться в России. Так же как Барак Обама уже разочаровался в иранском руководстве после недавних кровавых событий. Как известно, новый американский президент также хотел, так сказать, «перезагрузить» отношения с Тегераном. Однако ничего не вышло.



«Главред» решил поинтересоваться у политиков и экспертов об их впечатлениях от визита Обамы в Москву.





Олег Зарубинский, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат, Блок Литвина:



{1-} У меня двойственная оценка визита Барака Обами в Москву. С одной стороны, чувствовалось желание Обамы продемонстрировать американцам продвижение в отношениях с Россией, как и с другими большими державами мира. С другой – ключевые вопросы, освещавшиеся Обамой, касались тех тем, которые интересуют США.



Для Медведева это был принципиальный визит. Как мне показалось, лучший контакт у Обамы был именно с Медведевым, чем из Путиным. Это очень симптоматично. Мне кажется, что США мягко, но все же играют на том, что власть в России принадлежит двум лицам. Не хочу использовать более жесткие формулировки, но в мягком контексте американцы пытаются сыграть на определенной ревности в российском руководстве.



Говорить, что после этого визита произошел какой-то прорыв в отношениях, нельзя: ни в сфере борьбы с терроризмом, ни в сфере ограничения ядерных вооружений, ни в сфере демократии и прав человека. Это был ознакомительный визит, хотя, безусловно, важный. Но и приуменьшать его значение нельзя, это ведь был один из первых визитов, кроме того, именно Обама первым поехал в Россию, а не наоборот. Тем самым американский лидер показал, что он более динамичен и современен, не обременен старыми клише. Если говорить о личной выгоде, то визит стал полезным для имиджа и Обамы, и Медведева. В меньшей степени для Путина.



О потеплении отношений говорить сложно. У меня создалось впечатление, что все остались на своих позициях. Не думаю, что этот визит имел какие-то радикальные цели с обеих сторон. Говорят, что достижение договоренности доступа войск НАТО к воздушному пространству России для проведения операций в Афганистане является признаком потепления. Я бы с этим не согласился. Россия не могла этого не позволить. Она боится ситуации в Афганистане не меньше, чем США. Афганистан граничит со странами Договора о коллективной безопасности во главе с Россией. Это не уступка России, поскольку неизвестно, кто более заинтересован в стабилизации ситуации в Афганистане. По моему мнению, здесь больше даже интересов России, потому что это у нее под боком. Поэтому как человек, разбирающийся в международных отношениях, я просто не вижу аргументов для использования термина «потепление» к отношениям США и России, я их не вижу. Поэтому ожидать, что будет какое-то изменение отношения США к Украине или отношений в треугольнике Россия–США–Украина после этого визита, не стоит.



Леонид Кожара, народный депутат, Партия регионов, заместитель главы парламентского комитета по иностранным делам:

{2-}

Политика перезагрузка отношений осуществляется на практике. Уже ясно, что новый курс администрации Обамы будет отличаться от курса предшественника, состоявшего в том, что Россия является правопреемником «империи зла» – Советского Союза. Россия становится большим партнером Запада. В американской администрации есть проблема с предыдущими инициативами Буша, в частности относительно размещения систем ПРО в Польше и Чехии. Во-первых, потому что нет достаточных средств для полной реализации этой идеи. Во-вторых, стратегическая цель этих систем ставится под вопрос администрацией Обамы. Северная Корея находится на Дальнем Востоке, и маршруты возможных нападений лежат не через Европу. Сегодня всем понятно, что в Иране технологии ракет даже средней дальности – это вопрос далекого будущего. Поэтому администрация США пытается удешевить внешнюю оборонную политику. Поэтому США договаривается с Россией о юридических обязательствах по уменьшению стратегического наступательного потенциала.



Сегодня украинская политика конфронтации с Россией уже не будет находить сторонников в Белом Доме. Мы должны быстро сориентироваться в этой ситуации. Отныне критиковать Россию в Вашингтоне станет непопулярно. Мы должны себя найти в этой ситуации, дабы не маргинилизироваться в политике США.



Я согласен с тезисом, что Украина может определенным образом стать разменной монетой в улучшении отношений США и России. Белый Дом уже не будет так защищать наше государство, как раньше. Определенное время Украина служила инструментом в американской политике относительно России – инструментом сдерживания. Мы были определенной страшилкой для России. В данный момент это полностью отпадает. Простое доказательство – мы до сих пор не знаем, кто будет послом США в Украине. Это впервые в двусторонних отношениях Киева и Вашингтона так долго нет посла. Раньше всегда после отъезда старого посла начиналась процедура согласования нового. Более того, в Госдепартаменте все направление по постсоветскому пространству еще не сформировано. Понятно, что новая администрация не считает политику относительно Украины очень актуальной.



Дмитрий Выдрин, заместитель секретаря СНБО Украины:



{3-} Начну с того, что мы слишком высокого о себе мнения, если считаем, что можем стать разменной монетой, ведь монета – это то, что имеет реальную ценность. Думаю, нам еще нужно заслужить, чтобы главная страна в мире и страна, претендующая на региональное значение, боролись за наше государство. Думаю, в данный момент Украина напоминает горячую картофелину, которую перебрасывают по кругу, потому что ее очень трудно удержать в сфере своего влияния из-за неопределенности политической ситуации и из-за отсутствия единого центра принятия решений. Поэтому я не думаю, что вокруг Украины идут большие интриги и торги.



Есть много других важных вопросов, как, например, сокращения ядерные вооружения. Если предыдущие президенты США считали себя директорами сверхгосударства, то Обама считает себя неким директором всей Земли. Поэтому это был визит, когда директор земного шара пытался говорить с начальником 1/12 Земли и договориться об умных правилах сожительства.



Александр Сушко, научный директор Института евроатлантическогої сотрудничества:



{4-} Самое главное то, что Украина заинтересована в нормальных отношениях между Россией и США. Ведь, как известно, напряженность в американо-российских отношениях является фактором напряженности и в самой Украине, когда страну ставят перед жестким выбором – на чьей стороне быть. Поэтому договоренности по Афганистану, сокращению ядерных вооружений и другие договоренности между двумя президентами являются позитивными, в том числе для Украины.



Этот визит опроверг определенные пессимистические предвидения о том, что новый американский Президент может согласиться с российской концепцией распределения сфер влияния в Европе.



Было четко сказано, что вступать в союзы является суверенным правом каждой страны. Никто не может «затянуть» страну в политический и военный союз, но при этом также никто не имеет права вето, о чем четко заявил Президент Обама. Это является позитивным фактом. То есть здесь позиция России не будет играть ключевой роли, а США будут и в дальнейшем поддерживать стремление Украины к членству в НАТО, если Киев будет такое стремление обнаруживать.



Стороны никакие вопросы не кладут в долгий ящик, а – наоборот – четко заявляют о наличии существенных разногласий и по расширению НАТО, и по ситуации с Грузией, и по соблюдению международного права. Американская администрация этого не потерпит, но это не значит, что она сможет на это повлиять. В такой ситуации США будет решать те вопросы, которые можно решить.



Алексей Гарань, научный директор Школы политической аналитики при НАУКМА:



{5-} Здесь можно выделить три момента. Во-первых, этот визит можно считать успешным в смысле установления личных контактов между новым американским и российским руководством. В смысле достижения договоренности о сокращении наступательных вооружений, в чем есть заинтересованность не только России и США, но и всего мира, поскольку ее успешность усиливает международную стабильность. Также была достигнута договоренность по полетам транспортной авиации через территорию России в Афганистан, что очень важно для США и стран Запада, участвующих в операции в Афганистане. Но так же это важно и для России, ведь, невзирая на громкие антизападные и антиамериканские заявления Москва в действительности заинтересована в стабилизации ситуации в Афганистане. Ведь дестабилизация Афганистана приведет к дестабилизации ситуации во всей средней Азии, а это, безусловно, создает угрозы для России.



Во-вторых, состоялась ли перезагрузка? И я, и ряд западных аналитиков считают, что такая перезагрузка на самом деле будет частичной. Обама может произвести коррекцию политики Буша. То есть там, где заявления Буша были слишком жесткими, Обама может выступать с более компромиссной позицией. Выглядит так, что планы США относительно развертывания ПРО в центральной Европе могут стать частью этого компромисса. Может происходить улучшение атмосферы американо-российских отношений. Но Обама не может изменить внутреннего устройства России и действий российского руководства. Если мы вспомним, то отношения Буш–Путин также начинались на очень позитивной ноте. И мы помним о высказывании Буша о том, что он заглянул в душу Путину и что все должно быть хорошо. Так же начинались отношения Блер–Путин, а закончилось все конфронтацией. То есть американское руководство не может остановить сползания России к авторитаризму. Это зависит от самой России. И если там будет продолжаться крен в сторону авторитаризма и проводиться неоимпериалистическая политика, то тогда, конечно, для Обамы останется очень мало пространства для маневра, и он будет вынужден реагировать жестко. Кстати, показательным является то, что Обама встречался с российскими правозащитниками, представителями общественных организаций, а Президент Медведев должен был участвовать в этой встрече, но потом отказался. Поэтому, думаю, это является очень показательным сигналом, свидетельствующим о том, что базовые американо-российские разногласия сохраняются.



Относительно Украины, то, думаю, визит американского вице-президента Джо Байдена в Киев и Тбилиси должен определенным образом сбалансировать визит Обамы в Москву, то есть должен показать, что США будут продолжать уделять внимание поддержке независимости Украины и Грузии. И я думаю, что в Киеве и Тбилиси будут сказаны некоторые более жесткие вещи, чем то, что мог себе позволить Обама в Москве.



Александр Палий, ведущий эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины:



{6-} Визит Обамы в Россию скорее позитивен, чем негативен. Обе стороны заявили о том, что им невыгодна конфронтация, подобная той, что была во время «холодной войны» или во время российско-грузинской войны в августе прошлого года. Думаю, что США не может отказаться от демократических ценностей, потому что это значит отказаться от роли, на которую США претендуют. В своих заявлениях об Украине Обама четко поддержал суверенитет и территориальную целостность. Но для нас это признак того, что кем-то до сих пор ставится под сомнение украинская независимость и территориальная целостность. Это, фактически, является приговором нашей политической элите, потому что в течение последних лет все государства интегрировались в НАТО и ЕС, и не жалеют об этом. В то же время, наша страна пребывает в «серой» зоне и после ядерного разоружения не может гарантировать собственной безопасности. Хорошо, что со стороны США мы имеем поддержку. Об этом мы слышали от ряда новых высоких должностных лиц новой американской администрации.



Нужно сказать, что на этой встрече российское руководство показало менее позитивное отношение к Украине. Например, руководитель аппарата правительства России Юрий Ушаков сказал о том, что в Украине живет 17 млн российских граждан. Он сказал, что это Путин озвучил во время разговора с Обамой. Тут две манипуляции общественным мнением на Западе – не 17 млн, а 17%, и не граждан России, а этнических русских. Думаю, советники американского президента скажут Обаме о реальной ситуации в Украине. В такой ситуации, когда Вашингтон стремится видеть Украину независимой, а Москва – нет, мы будем находиться до тех пор, пока украинское руководство не станет достаточно консолидированным, чтобы даже у руководства России не возникало сомнений в территориальной целостности и суверенитете Украины.



Станислав Белковский, президент Института национальной стратегии, Россия:



{7-} На мой взгляд, визит Обамы в Москву был очень успешен для лидеров обеих стран. Обама получил от России все, что хотел в политической и оборонной сферах – сокращение наступательных вооружений, транзит американских военных грузов в Афганистану и ПРО. Уже в данный момент ясно, что Россия не будет принципиально препятствовать созданию третьего позиционного района ПРО в Европе в обмен на определенные чисто формальные уступки – изменение сроков развертывания ПРО, уточнение географии объектов ПРО и возможно включение нескольких подконтрольных России объектов, а именно радиолокационных станций, в общую систему ПРО.



В свою очередь Дмитрий Медведев продемонстрировал, что именно он является стратегическим партнером Америки и, таким образом, выполняет важную функцию своего президентства – легализацию российской правящей элиты в целом на Западе и в частности в США.



Думаю, интересы Украины во время этого визита никак не пострадали. Ее территориальную целостность под сомнение не ставили, а по газовым вопросам, то это чисто бизнес-конфликт, который был вне рамок переговоров двух президентов. Здесь очень важна позиция ЕС, которая в последнее время становится каждый раз более проукраинской, но не из-за любви к Украине, а в силу того, что Россия накапливает раздражение к себе некомпетентными и не всегда дальновидными действиями «Газпрома» и его фактических владельцев во главе с премьер-министром Владимиром Путиным. Поэтому текущее потепление отношений между Вашингтоном и Москвой не повредило Украине. Другое дело, что Ющенко будет и в дальнейшем педалировать эту тему. Потому что для него важно быть единственным политиком, отстаивающим интересы Украины перед нарастающим антиукраинским давлением сверхдержав, чего на самом деле нет.