ЦИК изменила имя сайта, который будет транслировать выборы

{1-}Центральная избирательная комиссия изменила доменное имя веб-сайта для трансляции видеонаблюдения при голосовании на выборах 28 октября. Соответствующее решение было принято на заседании Центризбиркома 21 сентября.

ЦИК приняла решение изменить доменное имя сайта vybory2012.ua на vybory2012.gov.ua, сообщает НБН.

Решение было принято после обращения ЧАО «Ситроникс информационные технологии Украина», в котором компания сообщила о невозможности своевременно зарегистрировать доменное имя vybory2012.ua.



Напомним, согласно распоряжению правительства от 20 августа, организацией работ по оборудованию избирательных участков видеокамерами во время выборов в Верховную Раду занимается компания «Ситроникс информационные технологии Украина».

Фото novynar.com.ua

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