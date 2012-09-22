В Ливии жители напали на базу исламистов: 4 погибших, 40 раненых

В Бенгази группа сторонников ливийского правительства напала на базу исламистской организации "Ансар аль-Шариа". Как сообщают зарубежные СМИ, в ночь на субботу, 22 сентября, боевики группировки покинули базу.

Как сообщают медики, в столкновении погибли по меньшей мере четыре человека, еще 40 получили ранения, пишет lenta.ru.

По данным агентств, на базу "Ансар аль-Шариа" напало несколько сотен демонстрантов, включая нескольких вооруженных людей. После бегства боевиков здание подожгли.

Нападению на базу предшествовал многотысячный митинг (в нем приняли участие около 30 тысяч человек) против влияния боевиков на жизнь города и против того, что вооруженные группировки стоят над законом.

"Ансар аль-Шариа" - объединение исламистов, которые в период восстания против режима Муаммара Каддафи сражались на стороне повстанцев, а в настоящее время подчиняются министерству обороны Ливии.

Напомним, после появления в Интернете трейлера американского фильма "Невиновность мусульман", где пророк Мухаммед выставлен в неприглядном свете, неизвестные 11 сентября обстреляли здание консульства США в Бенгази из гранатометов. Погибли посол США в Ливии 52-летний Крис Стивенс, сотрудник информационного департамента посольства Шон Смит и два бывших спецназовца Тайрон Вудс и Глен Догерти.

Вооружённое восстание в Ливии продолжалось с февраля по октябрь 2011 года. За время боевых действий между сторонниками правившего режима и силами оппозиции погибли тысячи человек, крупный ущерб был нанесен экономике. Муамар Каддафи, находившийся у власти в стране 42 года, погиб 20 октября в окрестностях города Сирт от рук захвативших его повстанцев.

фото;видео: vesti.ru

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