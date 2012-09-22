Названы главные «грязные» технологии выборов-2012

{1-}В избирательных штабах Партии регионов, «УДАРе», Компартии и ВО «Свобода» жалуются на подкуп избирателей и «клонирование» кандидатов в депутаты. Также все политические силы, кроме ПР, высказывают недовольство админресурсом.

«Мы уже столкнулись с технологией выдвижения кандидатов-двойников по мажоритарным округам, неестественной массовой "миграцией» избирателей в разных регионах страны, подкупом избирателей», — сообщил руководитель избирательного штаба ПР Андрей Клюев, пишет "Зеркало недели. Украина".

«Мы видим, как некоторые политические силы пытаются заранее признать недействительными результаты голосования. Думаю, что у них ничего не выйдет», — добавил Клюев.

По мнению главы штаба партии «УДАР» Виталия Ковальчука, сегодня самыми распространенными являются: использование провластными партиями и кандидатами админресурса, подкуп избирателей — продпайки и подарки, административное давление, мешающее проводить встречи с избирателями.

«Вспомню также наши заклеенные конкурентами из Партии регионов билборды, жесткое давление на кандидатов, уполномоченных и доверенных лиц и волонтеров. Применяется технология «клонирования» кандидатов в округах», — добавил Ковальчук.

«Поэтому несложно предвидеть, что фальсификации будут. В частности намеренные неточности в списках избирателей, внесение в них мертвых душ, которые активно «будут голосовать» за провластных кандидатов. Будут применять и «карусели», и протоколы будут подделываться», — прогнозирует он.

Руководитель кампании Компартии Игорь Алексеев назвал главной проблемой выборов административный ресурс. «Кроме того, мы готовы противостоять попыткам исказить результаты голосования во время подсчета голосов непосредственно на избирательных участках, а также на уровне окружкомов. Бесспорно, будут и попытки так называемых каруселей, и вбрасывание бюллетеней, и давление на избирателей со стороны криминалитета, работодателей, властных структур и т.п.», — заявил Алексеев.

Глава штаба ВО «Свобода» Роман Кошулинский ожидает ключевых фальсификаций на уровне окружных избирательных комиссий. «Как и на местных выборах, результат в итоговом протоколе может существенно отличаться от суммы результатов в протоколах с УИК», — подчеркнул Кошулинский.

«Сегодня путем манипуляций ОИК, сформированные так называемыми техническими партиями, пытаются препятствовать участию наших членов в работе участковых комиссий», — отметил он.

Также, по его словам, «Свободе» приходится сталкиваться с распространением фальсифицированной агитпродукции с их символами, подкупом избирателей и давлением правоохранителей.

фото: pro-test.org.ua

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