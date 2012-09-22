В Грузии начали арестовывать участников протеста против тюремных пыток

В Тбилиси начали арестовывать участников протеста против пыток в тюрьмах.

21 сентября, вечером у дома Юстиции, где в тот час выступал президент Михаил Саакашвили, задержали четырёх человек. Полиция обвиняет их в том, что они пытались протаранить ограждение на машинах. Всего около дома Юстиции митинговали сотни студентов. После ареста они собрались у здания Филармонии, чтобы продолжить акции протеста, сообщают Вести.ру.

Скандальное видео можно увидеть ЗДЕСЬ.

Жители Грузии требуют посадить в тюрьму экс-министра внутренних дел Бачо Ахалая. Он уже ушёл в отставку из-за этого скандала – вместе с главой министерств исполнения наказаний. Сегодня, 22 сентября, в стране должны пройти новые митинги.

Как сообщал Главред, 18 сентября МВД Грузии сообщило, что в тюрьме раскрыты факты нечеловеческого обращения с заключенными. По данным следствия, группа сотрудников тюрьмы «нечеловечески обращалась с заключенными и снимала это на видео»/

Напомним, скандал вспыхнул незадолго до парламентских выборов в Грузии, которые намечены на 1 октября.

Фото; видео: vesti.ru

Новости по теме:

В Грузии из-за скандального видео подал в отставку глава МВД

Скандал в Грузии: жуткие кадры пыток заключенных вызвали массовые протесты

На грузинской границе задержан снимавший пытки тюремщик

Дело о пытках в грузинской тюрьме: первые увольнения и аресты

Грузинский тюремщик заявил, что насиловали и пытали врагов Саакашвили



