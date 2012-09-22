Обама назначил бывшую модель Playboy представителем в ООН

{1-}Представителем США на 67-й Генеральной ассамблее ООН стала датский психолог Шерил Сабан, в юности позировавшая для эротического журнала Playboy.

Она была назначена Бараком Обамой. По слухам, президент решился на этот шаг из-за того, что муж женщины – миллиардер Хаим Сабан – спонсирует его предвыборную кампанию, сообщает Politico.

На данный момент Хаим Сабан пожертвовал демократической партии более миллиона долларов. Однако в Вашингтоне говорят, что супруга влиятельного медиамагната была назначена на должность представителя США на Генассамблее ООН исключительно из-за своего высокого профессионализма.

Интересно, что 61-летняя женщина не афиширует своего "плэйбойного" прошлого, зато не стесняется рассказывать о том, как в 18 лет подверглась изнасилованию. Шерил Сабан (в девичестве Шерил Линн Чаклер) занимается бурной интеллектуальной деятельностью: будучи доктором психологии, она пишет книги и научные статьи, участвует в исследованиях в области здравоохранения и воспитания приемных детей.

Супруг Шерил Хаим Сабан родился в Израиле. В 1983 году мужчина переехал в США. В течение последующих 15 лет он сколотил гигантское состояние, основав собственную медиаимперию Saban. В конце 1990-х годов миллиардер отошел от дел, посвятив себя благотворительности и политике. В частности, он начал спонсировать американских демократов.

Фото с сайта whatisyourselfworth.com

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