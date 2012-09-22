В Германии прекратили поиски нацистского преступника "Доктора Смерть"

22 сентября 2012, 10:42

{1-}Немецкие власти официально признали факт смерти нацистского преступника Ариберта Хейма, которого подозревали в проведении опытов над заключенными концлагеря Маутхаузен в годы Второй мировой войны.

Согласно решению суда Баден-Бадена, доказательства, свидетельствующие о смерти Хейма в 1992 году в Каире, признаны достоверными, в связи с чем уголовное дело пособника нацистов было закрыто. Ранее факт смерти Хейма ставился под сомнение центром Симона Визенталя - предполагалось, что документы о смерти нацистского преступника были сфальсифицированы, а сам он перебрался из Каира в Латинскую Америку, сообщает lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

Хейм в конце 1940 года поступил на службу в сеть концлагерей Маутхаузен в Австрии. Предполагается, что он проводил опыты над заключенными лагеря, в том числе делал операции без наркоза и исследовал воздействие различных токсических веществ на человека, за что в лагере его прозвали "Доктор Смерть". Деятельность Хейма в Маутхаузене, в частности, сравнивали с экспериментами еще одного нацистского преступника Йозефа Менгеле.

После завершения войны Хейма арестовали американские военные как военнопленного, однако уже в 1947 году его отпустили на свободу. Он занимался врачебной практикой в Германии до 1962 года, когда им заинтересовалась полиция. Узнав о грозящем ему аресте, Хейм покинул страну и, предположительно, осел в Египте.

В 2006 году стало известно, что дочь Хейма, проживающая в Чили, пыталась получить полагавшееся ей наследство, однако не смогла документально подтвердить смерть отца. По ее утверждениям, Хейм умер в 1993 году. В 2009 году доказательства смерти Хейма представил его сын Рутгер - по его утверждениям, врач скрывался в Египте под именем Тарек Хуссейн Фарид (Tarek Hussein Farid) и скончался в 1992 году от рака.

Согласно проведенным в Германии экспертизам, документы о смерти Хейма являются достоверными, и оснований предполагать, что он где-либо скрывается, нет.

В 2008 году Центр Симона Вейзенталя назвал Ариберта Хейма самым разыскиваемым нацистским преступником.

Фото: france24.com

Новости по теме:

В Венгрии арестовали самого разыскиваемого нацистского преступника

«Самый разыскиваемый» нацистский преступник умер в Будапеште

В Германии скончался нацистский преступник Иван Демьянюк
 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять