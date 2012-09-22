В Германии прекратили поиски нацистского преступника "Доктора Смерть"

{1-}Немецкие власти официально признали факт смерти нацистского преступника Ариберта Хейма, которого подозревали в проведении опытов над заключенными концлагеря Маутхаузен в годы Второй мировой войны.

Согласно решению суда Баден-Бадена, доказательства, свидетельствующие о смерти Хейма в 1992 году в Каире, признаны достоверными, в связи с чем уголовное дело пособника нацистов было закрыто. Ранее факт смерти Хейма ставился под сомнение центром Симона Визенталя - предполагалось, что документы о смерти нацистского преступника были сфальсифицированы, а сам он перебрался из Каира в Латинскую Америку, сообщает lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

Хейм в конце 1940 года поступил на службу в сеть концлагерей Маутхаузен в Австрии. Предполагается, что он проводил опыты над заключенными лагеря, в том числе делал операции без наркоза и исследовал воздействие различных токсических веществ на человека, за что в лагере его прозвали "Доктор Смерть". Деятельность Хейма в Маутхаузене, в частности, сравнивали с экспериментами еще одного нацистского преступника Йозефа Менгеле.

После завершения войны Хейма арестовали американские военные как военнопленного, однако уже в 1947 году его отпустили на свободу. Он занимался врачебной практикой в Германии до 1962 года, когда им заинтересовалась полиция. Узнав о грозящем ему аресте, Хейм покинул страну и, предположительно, осел в Египте.

В 2006 году стало известно, что дочь Хейма, проживающая в Чили, пыталась получить полагавшееся ей наследство, однако не смогла документально подтвердить смерть отца. По ее утверждениям, Хейм умер в 1993 году. В 2009 году доказательства смерти Хейма представил его сын Рутгер - по его утверждениям, врач скрывался в Египте под именем Тарек Хуссейн Фарид (Tarek Hussein Farid) и скончался в 1992 году от рака.

Согласно проведенным в Германии экспертизам, документы о смерти Хейма являются достоверными, и оснований предполагать, что он где-либо скрывается, нет.

В 2008 году Центр Симона Вейзенталя назвал Ариберта Хейма самым разыскиваемым нацистским преступником.

Фото: france24.com

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