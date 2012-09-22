В Украине ожидаются сильные ливни и смерчи

Атмосферная ситуация, складывающаяся в юго-восточном секторе Европы, способствует резкому ухудшению погодных условий в южных регионах Украины и России. Минувшей ночью на запад Украины вышел контрастный атмосферный фронт.



Одновременно с ним над северо-западом Черного моря возник южный циклон. Сочетание этих факторов не только завершает продолжительный период пляжной погоды, но и способно вызвать изменения в погоде, сообщает earth-chronicles.ru.

{1-}



Вода в Черном море сейчас максимально прогрета, и вынос тепла с ее акватории может привести к сильным ливневым дождям с грозами, шквалами и смерчами. По информации Гидрометцентра Украины, штормовое предупреждение объявлено на значительной территории страны. Так, в западных областях, а также в Винницкой и Одесской областях 21 сентября прогнозируются сильные дожди, в горах с мокрым снегом, в Правобережье — штормовой ветер, с порывами 15—20 м/с, в Карпатах — до 25 м/с.



Следствием сильных дождей станет резкое обострение обстановки на реках. По расчетам украинских метеорологов, 21 сентября в бассейнах Сяны, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) и на реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2—1,0 м, в бассейне Прута и Сирете местами до 1,5 м.



Фото: earth-chronicles.ru

Новости по теме:

В Украине выпадет первый снег

В Украину идут ливни, заморозки и паводки

На Украину надвигаются сильные дожди, грозы и штормовой ветер



