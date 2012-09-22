Генерал-майор госбезопасности: "Лазаренко Юльку просто так не оставит"

{1-}Павел Лазаренко Юльку (Тимошенко-ред.) просто так не оставит.

Такое мнение высказал генерал-майор госбезопасности Александр Нездоля в журнале "Країна", сообщает gazeta.ua

"Имея такой капитал и взлет, он оказался в тюрьме. А она гуляла на свободе, потому что сдала информацию на него", - сказал генерал-майор госбезопасности.



По его словам, Павла Лазаренко убрали из-за конфликта с Леонидом Кучмой.

"Он слишком рвался к власти, и Леонид Данилович его боялся. Лазаренко подобрал под себя основные финансовые потоки, мог на них влиять, ведь это ему позволяла должность премьер-министра. Это сильный человек, но погорел на панамском паспорте - на мелочи. Здесь без спецслужб не обошлось. Его сопровождали, а в Америке уже ждали", - подчеркнул он.

По словам Нездоли, сейчас приезда Лазаренко в Украину боятся.

"СБУшники его уже здесь ждут, возьмут под следствие. Надо же выбить причастность Юлии Тимошенко к убийству Евгения Щербаня", - подчеркнул генерал-майор.

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