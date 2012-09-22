Королевская не против объединиться с Кличко

{1-}Потенциальным союзником партии «Україна – Вперед!» в случае прохождения в следующий парламент ее лидер Наталья Королевская видит партию «УДАР» Виталия Кличко.

Об этом Королевская заявила на одном из телеканалов, передает УКРИНФОРМ.

«Я вижу перспективы в объединении с «УДАРом». Новые политики, новые партии должны прийти в парламент и объединяться ради достижения общих целей», - сказала Королевская.

Отвечая на вопрос ведущего относительно того, как быть с партией «Батьківщина», членом которой была Королевская, она отметила, что там тоже есть достаточное количество людей, которые «многое сделали для страны, являются настоящими патриотами и готовы поддержать наши ценности».

«Мы открыты к диалогу, мы открыты к объединению», - сказала лидер партии.

Ранее Виталий кличко заявлял, что партия "УДАР" готова объединятся с другими оппозиционными силами, но не в формировании единого списка.

«…Нами было принято более логичное решение — идти на выборы самостоятельно и объединяться уже в парламенте. Идя на выборы отдельно, мы в результате наберем намного больше голосов, нежели пойдем, объединившись. Эта логика имеет социологическое подтверждение. Наша основная задача – сформировать большинство в Раде на ключевых демократических принципах» - сказал он.

фото: kievskaya.com.ua

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