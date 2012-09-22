{1-}Сегодня, 22 сентября, в Украине отмечается День партизанской славы. В связи с этим, руководители страны поздравили украинцев с Днем партизанской славы.

Так, Президент Виктор Янукович выразил благодарность ветеранам - "рыцарям народного движения сопротивления".

"Украина никогда не забудет об этом величественном подвиге победоносного старшего поколения, которое убедительно доказало, что любовь к Родине и национальное единство делают нас непреодолимыми", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте главы государства.

По словам Януковича, ветераны остаются активными участниками всех общественных процессов, образцом для молодежи, учат ценить мир и строить соборное государство.

Премьер-министр Николай Азаров принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня партизанской славы.

Как сообщается на сайте Кабмина, в мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, члены правительства, народные депутаты, представители администрации президента, Киевской городской и областной госадминистраций, общественных организаций. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

"Этот праздник является восстановлением исторической справедливости относительно участия украинского народа в освободительной борьбе против гитлеровского нашествия, государственным признанием бесценного вклада в Великую Победу над фашизмом подпольщиков и партизан - всех, кого мы с гордостью называем народными мстителями", - отмечается в поздравлении премьера.

Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, счастья, долголетия, мира и добра.

В свою очередь спикер Верховной Рады Владимир Литвин отметил, что победа в войне над "вооруженным до зубов врагом" – это "вечный памятник всем, кто добывал ее в борьбе на фронте и во враждебном тылу, в партизанских лесах и гестаповских застенках".

СПРАВКА: 22 сентября 2001 года, в день 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны, в стране впервые отмечался День партизанской славы, установленный Указом Президента Украины.

День партизанской славы отмечается как дань всенародного уважения к тем, кто в суровое военное время боролся с фашистами в глубоком тылу врага, не жалея ни сил, ни самой жизни.

6,2 тыс. партизанских отрядов и подпольных групп, которые насчитывали около миллиона людей, наносили ощутимые удары гитлеровским войскам на оккупированной территории, способствуя продвижению частей и соединению Советской Армии на западе.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагом, 200 тыс. партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 223 из них получили звание Героя Советского Союза.

фото:newzz.in.ua

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