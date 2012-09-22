Румыния разрешила британцам искать нефть на бывшем украинском шельфе

{1-}Агентство минеральных ресурсов Румынии выдало британской Melrose Resources совместно с румынской Petromar Resources разрешение на исследование и промышленную разработку нефтегазовых месторождений, на участке шельфа Черного моря, который ранее был спорной территорией Украины и Румынии. Речь идет о разработке блоков EX-27 Muridava и EX-28 Est Cobalcescu, сообщает УНН .

"Блоки расположены в мелководной западной части Черного моря и предварительный анализ показывает их перспективность, как по добыче нефти, так и газа. В частности, на блоке EX-27 Muridava были разведаны запасы нефти при бурении скважины Олимпийская украинской компанией в 2001 году (скважина расположена примерно в 40 км к югу от острова Змеиный, пробурена Черноморнефтегаз)", - сообщается на сайте Melrose.

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Концессионный договор между Агентством минеральных ресурсов Румынии, Melrose Resources и Petromar Resources подписан 8 марта 2011 года, доля Melrose в концессии составляет 80%. Срок действия договора - три года, с возможностью пролонгации на такой же срок. В течение 2012 года планируется провести 2D и 3D сейсмические исследования, в 2013 году пробурить одну скважину, в 2014 году - еще две.

"Компания планирует потратить минимум 60 млн долл.. на геологоразведочные работы в течение начального срока концессии", - сообщила Melrose на сайте.

В компании уточнили, что уже в бюджете на 2011 год на эти цели было заложено $ 17,8 млн, которые будут использованы в последующих периодах.

Как сообщалось, 3 февраля 2009 года Международный суд ООН в Гааге в споре между Румынией и Украиной определил распределение линии границы в районе черноморского шельфа, признав по оценкам экспертов, румынский приоритет над большей его частью.

Как сообщалось, дело о размежевании морской границы в Черном море между Румынией и Украиной было возбуждено в суде по инициативе Бухареста еще в 2004 году. Тогда, как следствие, к Румынии перешло около 9 тыс. км² или 79,34% спорных территорий нефтегазоносного шельфа.

К тому же после такого решения международного суда Румыния заявила территориальные претензии в отношении незаселенного украинского острова Майкан.

фото: segodnya.ua

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