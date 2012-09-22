Журналистка ударила депутата за слова "мало НКВД расстреляло бандеровцев"

{1-}Член фракции КПУ Евгений Царьков в эфире "Шустер Live" заявил, что в свое время "мало НКВДисты расстреливали бандеровцев".

Позже на своей странице в Facebook депутат от фракции "НУ-НС" Ирина Геращенко, которая также участвовала в программе, написала, что журналистка Татьяна Чорновил дала пощечину Царькову за подобное высказывание, пишет УНИАН.

"Воинственная Таня Чорновил в перерыве программы Савика Шустера дала пощечину коммунисту Царькову. За его пренебрежение к нашей истории и фразу "мало НКВД вас, бандеровцев, стреляло", - написала Геращенко.

Это высказывание возмутило не только представителей оппозиции, но и советника Президента Анну Герман.

"Когда я сегодня услышала, что мы вас мало стреляли, я подумала, что если я попаду в следующий парламент, первый законопроект, который я внесу, будет законопроект о запрете коммунистической идеологии", - сказала Герман.

"Когда ты слушаешь, что мы вас мало стреляли, ты начинаешь осознавать, насколько все легко вернуть и тебе становится страшно", - добавила она.

Советник президента Анна Герман пообещала после выборов зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о запрете коммунистической идеологии.

Перед ее выступлением в студии был спор между членом фракции КПУ Евгением Царьковым и представителями оппозиционных сил.

фото: dusia.telekritika.ua

Новости по теме:

Герман намерена добиться запрета коммунистической идеологии



На День победы во Львове кричали «бей бандеровцев» и «смерть москалям»



На журналистку Чорновил вылили ведро краски



Кандидаты в депутаты завалили избирателей взятками

