Азаров в душе не согласен платить долг ЕЭСУ, но критиковать суд не будет

{1-}Премьер-министр Николай Азаров подтвердил, что Украина в апелляционном порядке обжалует решение Хозяйственного суда Киева о выплате украинским правительством Минобороны РФ более 3,1 млрд грн (около $390 млн) долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), которыми руководила экс-премьер Юлия Тимошенко.

Об этом он заявил во время поездки на Полтавщину, пишет Интерфакс-Украина.

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"Я никогда не позволю себе сказать неуважительно о решении суда. Я могу с ним в душе быть не согласен, но критиковать не могу", - подчеркнул премьер.

"Мы будем оспаривать это решение (Хозсуда Киева – ред.). Сейчас готовится апелляция", - сказал он.

Как сообщалось, 19 сентября Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ по долгу ЕЭСУ, обязав Украину выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн.

Украина обжалует в апелляционном порядке данное решение Хозсуда Киева. "Правовые аргументы при апелляции будут изложены в апелляционной жалобе, которая готовится", - отмечается в комментарии Минюста.

Минобороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица.

Указанный долг, как утверждает истец, возник в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе Юлией Тимошенко не выполнила гарантированное правительством Украины во главе с Павлом Лазаренко соглашение 1997 года о поставках корпорацией ЕЭСУ продукции для нужд российского оборонного ведомства.

Представитель корпорации ЕЭСУ в суде заявил, что письма Павла Лазаренко юридически не является госгарантией, а ЕЭСУ выполнить поставки в полном объеме помешало давление со стороны государственных органов Украины.

Представители правительства Украины на заседании суда указывали на истечение срока исковой давности, а также утверждали, что никаких госгарантий по обязательствам ЕЭСУ не было.

В настоящее время Киевский райсуд Харькова рассматривает дело по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила. Прокуратура заявила иск о возмещении Тимошенко ущерба в 19,5 млн грн по делу ЕЭСУ.

Между тем, Генпрокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело против Тимошенко по корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением бывшего на то время президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Тимошенко главой правительства.

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