Литвин уверен, что бюджет примет старая Рада, Азаров возражает

22 сентября 2012, 15:39

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Председатель Верховной Рады Владимир Литвин уверен, что государственный бюджет Украины на 2013 год будет принят парламентом до 1 декабря этого года.

В то же время премьер-министр Николай Азаров исключает принятие госбюджета на 2013 год парламентом нынешнего созыва, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я стою на том, что до 1 декабря 2012 года бюджет будет принят", – заявил Литвин журналистам 22 сентября в Житомире, и выразил надежду, что доработанный госбюджет "будет лучшим, чем тот, который я вернул в Кабинет министров Украины".

В этот же день Азаров заявил журналистам в Полтаве, что до выборов принять бюджет на 2013 год не удастся.

"У нас с парламентом есть абсолютно конструктивный диалог. Парламенту до выборов осталось работать два дня. Реально ли, что за эти два рабочих дня он сможет рассмотреть бюджет? Наверное, нереально", – сказал премьер.

Как ранее писал Главред, правительство 12 сентября одобрило и в оговоренный Конституцией срок (до 15 сентября) внесло в Верховную Раду проект госбюджета-2013, однако спикер Литвин после обсуждения с парламентским бюджетным комитетом возвратил его на доработку. Текст законопроекта не обнародовался и среди депутатов не распространялся.

По данным Кабмина, проект госбюджета-2013 основан на прогнозе роста ВВП на 4,5% (номинальный объем - 1,688 трлн грн) при инфляции 5,9%.

Дефицит госбюджета-2013 предлагается в размере 27,8 млрд грн, или 1,65% ВВП (в 2012-м - 1,7% ВВП). При этом доходы госбюджета-2013 могут возрасти на 6,4% по сравнению с планом на 2012 год - до 394,6 млрд грн, а сумма расходов и кредитования из госбюджета увеличатся на 6,3% - до 434,6 млрд грн.

В целом доходы сводного бюджета в следующем году оцениваются в 499,4 млрд грн, что на 8% больше плана на 2012 год.

Напомним, парламентские выборы в Украине пройдут 28 октября 2012 года.

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