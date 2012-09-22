Подробности страшной аварии в Москве: опубликованы фото и видео

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Стали известны новые подробности страшного ДТП, которое произошло 23 сентября на западе Москвы, в двух шагах от Кутузовского проспекта и Парка Победы.

От остановки общественного транспорта, в которую на полном ходу врезалась легковая Toyota, почти ничего не осталось, сообщает НТВ.

По предварительной информации, виновник ДТП въехал в нее на скорости примерно 200 километров в час. Это была Toyota Crown белого цвета с московскими номерами, праворульный автомобиль.

Семь человек – подростки – погибли на месте, еще четверо получили ранения. По неофициальным пока данным, водитель Toyota был пьян, и на момент столкновения ехал со скоростью 200 километров в час.

После аварии на Минской улице образовалась километровая пробка, движение было затруднено. Машины экстренных служб добирались на место происшествия по тротуару.

Место ДТП долгое время было оцеплено. Здесь работали следователи. Сейчас их работа подходит к концу, движение по Минской улице восстановлено.

По предварительной информации, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и на полной скорости врезалась в остановку, на которой в этот момент находилось большое количество людей.

Сейчас водитель — молодой человек 1982 года рождения — находится под охраной полицейских. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В том случае, если вина водителя будет доказана, ему грозит до 5 лет тюрьмы. По некоторым данным, мужчину уже лишали права управления автомобилем. Это было два года назад, тогда он превысил скоростной режим.

фото: twitter.yfrog.com/, profinews.com.ua/, видео: 1tv.ru/

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