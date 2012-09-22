Открепительный талон действует только в пределах избирательного округа – ЦИК

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Центральная избирательная комиссия постановила, что избиратель может изменить место голосования без изменения избирательного адреса только в пределах избирательного округа.
Решение принято 22 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам секретаря ЦИК Татьяны Лукаш, ранее принятые избиркомом решения об усложнении процедуры изменения места голосования без изменения избирательного адреса, не дали ожидаемых результатов.
«Злоупотребления не прекратились», - подчеркнула она.
По ее словам, в органы ведения Государственного реестра избирателей продолжают массово поступать заявления избирателей о желании изменить место голосования.
Как ранее писал Главред, Комитет избирателей Украины сообщил о трех случаях применения технологий, при которой избиратели массово меняют место голосования, из них два случая в Киеве и один – в Ирпене (Киевская область).
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