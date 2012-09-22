Власенко: Сенат США потребовал немедленно освободить Тимошенко

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Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко сообщил, что Сенат США единогласно принял резолюцию по Украине, в которой призывает немедлено освободить Тимошенко и других политических заключенных.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Я только что получил сообщение о том, что резолюция по "делу Юлии Тимошенко" проголосована в Сенате единогласно!!!", – написал Власенко.

Согласно тексту документа, Сенат США призывает администрацию Президента Януковича немедленно освободить Юлию Тимошенко и других политических заключенных, а также просит Государственный департамент и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "оказывать объединенное многостороннее дипломатическое давление на Президента Януковича, чтобы освободить Юлию Тимошенко", сообщает Интерфакс-Украина.

В тексте также есть призыв к Госдепу США установить запрет на выдачу виз тем, "кто ответственен за заключение Тимошенко и плохое обращение с ней".

Как ранее писал Главред, 19 сентября Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял этот проект резолюции от сенатора Джеймса Инхофа (James Inhofe) в соавторстве с представителем большинства в Сенате США сенатором Диком Дурбином (Richard "Dick" Durbin).

"Сенат США осуждает действия администрации президента Виктора Януковича, направленные на политически мотивированное заключение бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко", – говорится в тексте этой резолюции.

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