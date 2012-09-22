Иващенко выписали из госпиталя, ему лучше

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Бывшего вр.и.о. заместителя министра обороны Украины Валерия Иващенко на днях выписали из военного госпиталя, где он находился около месяца на лечении с обострением болезни позвоночника после почти двух лет пребывания в СИЗО.

Об этом сам Иващенко сообщил агентству Интерфакс-Украина.

"На днях меня выписали из военного госпиталя, где я находился почти месяц после освобождения из-под стражи по решению суда. Сейчас чувствую себя хорошо, выбросил костыль, на который опирался в течение нескольких месяцев, когда меня доставляли из СИЗО в суд, не оказывая никакой медицинской помощи, которую неоднократно предлагали врачи и многочисленные медицинские комиссии, что ни разу не выполняла пенитенциарная служба Украины", - сказал Иващенко.

Он выразил благодарность врачам военного госпиталя, так как, по словам бывшего чиновника, они сами "не могли поверить в ту динамику лечения и полученный затем результат".

По словам Иващенко, в настоящее время он и его адвокаты работают над подготовкой кассационной жалобы на приговор, поскольку, по их убеждению, он не является законным и правомерным.

Как ранее писал Главред, 14 августа Апелляционный суд Киева изменил приговор Иващенко с пяти лет тюрьмы на пять лет условно. Валерий Иващенко его адвокат Борис Нечипоренко не согласны с решением Апелляционного суда Киева, который смягчил наказание и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год, однако не отменил решение Печерского райсуда Киева, которым чиновник приговаривался к пяти годам лишения свободы.

«Иващенко вышел на свободу, но это полумера. Мы убеждены, что в его действиях вообще отсутствует состав преступления. Он был привлечен к ответственности незаконно, поэтому дело в отношении него должно быть закрыто по реабилитирующим основаниям»,— заявил адвокат Нечипоренко.

фото: gazetavv.com

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