Новая реклама ПР: из-за украинского ребенок безграмотным останется

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В Крыму появилась новая реклама Партии Регионов, в которой идет резкое противопоставление украинского и русского языков.

Ролик с соответствующим смысловым посылом транслирует государственная телерадиокомпания Крым, сообщает ТСН.

В политической видеорекламе героиня ролика жалуется на то, что ее ребенок смешивает слова из обоих языков.

"Мой сыночек половину слов говорит на украинском, половину – на русском, – жалуется сердобольная мамочка. – Вообще не понятно, на каком языке он после этого сада учиться будет. Дома все на русском".

"Так он грамотным никогда не станет", – делает вывод девушка из ролика.

Как ранее писал Главред, ранее в Крыму появились билборды ПР с лозунгом "Русский язык - от регионального до второго государственного", а недавно в рамках избирательной кампании регионалы выпустили диск «Слушай и пой на родном языке», на котором звучат песни разных лет в исполнении Ротару, Шульженко и т.п., исключительно на русском языке.

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