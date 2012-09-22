Новая реклама ПР: из-за украинского ребенок безграмотным останется

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В Крыму появилась новая реклама Партии Регионов, в которой идет резкое противопоставление украинского и русского языков.
Ролик с соответствующим смысловым посылом транслирует государственная телерадиокомпания Крым, сообщает ТСН.
В политической видеорекламе героиня ролика жалуется на то, что ее ребенок смешивает слова из обоих языков.
"Мой сыночек половину слов говорит на украинском, половину – на русском, – жалуется сердобольная мамочка. – Вообще не понятно, на каком языке он после этого сада учиться будет. Дома все на русском".
"Так он грамотным никогда не станет", – делает вывод девушка из ролика.
Как ранее писал Главред, ранее в Крыму появились билборды ПР с лозунгом "Русский язык - от регионального до второго государственного", а недавно в рамках избирательной кампании регионалы выпустили диск «Слушай и пой на родном языке», на котором звучат песни разных лет в исполнении Ротару, Шульженко и т.п., исключительно на русском языке.
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