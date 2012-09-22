Донецкий депутат: украинский язык тормозит интеллект

{1-}У здания Донецкого горсовета прошел митинг на поддержку решения о присвоении русскому языку статуса регионального в городе. На митинге местный депутат заявила, что украинский язык тормозит мышление школьников.

На акцию собралось около 250 человек с партийной символикой Партии регионов. Люди стояли с флагами ПР, а также держали плакаты «Партия регионов держит слово» и «Мы хотим говорить на родном языке», сообщают Новости Донбасса.

Никто из митингующих не выступал, люди стояли молча. Позже на митинге выступили депутаты горсовета.

«Обучение на неродном языке снижает уровень интеллекта на 40-50 процентов, происходит торможение мышления. Вызывает обеспокоенность тот факт, что в украиноязычных школах русский язык вообще не изучается, а зарубежная литература, в том числе и произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого изучается на украинском языке», - заявила одна из донецких депутатов, комментируя принятие решения о признании русского языка региональным в Донецке.

Ранее «Главред» сообщал, что сегодня Донецкий горсовет принял решение о предоставлении русскому языку статус регионального. У здания горсовета прошел митинг в поддержку русского языка.

фото: ostro.org

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