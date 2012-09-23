Стала известна причина аварии самолета под Харьковом

{1-} Расшифрован «черный ящик» учебно-боевого самолета Л-39, который разбился под Харьковом. По предварительным данным расшифровки, причина аварии – человеческий фактор.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«На данный момент расшифрованы пленки объективного контроля, по результатам изучения которых установлено, что самолет был исправным. Вероятной причиной авиакатастрофы является человеческий фактор», - отметил генерал-полковник Владимир Замана.

Окончательные причины будут установлены по итогам работы специальной комиссии.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 22 сентября в городе Чугуев под Харьковом разбился учебно-боевой самолет Л-39, погиб пилот-курсант 3-го курса Харьковского университета Военно-Воздушных сил.

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