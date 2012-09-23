В Беларуси начались выборы в парламент

{1-} В Беларуси утром 23 сентября начались выборы в Палату представителей Национального собрания страны.

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00, передает «Интерфакс».

Выборы проходят по одномандатным округам. Чтобы стать депутатом парламента уже в первом туре, кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

На 110 депутатских кресел в общей сложности претендуют около 290 кандидатов.

Большинство из кандидатов представляют партии, поддерживающие курс правительства страны.

15 сентября две крупнейших оппозиционных партии, Объединенная гражданская партия и Белорусский народный фронт, заявили о снятии своих кандидатов из-за отказа властей освободить политзаключенных и включить представителей оппозиции в избиркомы.

Досрочное голосование в нижнюю палату парламента началось 18 сентября.

Отметим, что в ЦИК Беларуси заявили, что за первых четыре дня досрочного голосования проголосовали 19,6% избирателей.

Предыдущие выборы в нижнюю палату Национального собрания Беларуси состоялись в 2008 году, явка избирателей на них превысила 75%.

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