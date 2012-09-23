Заявление посла США о нарушениях на выборах ЦИК передала прокурорам

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала в Генпрокуратуру заявление посла США в Украине Джона Теффта о нарушениях избирательного законодательства, которые раньше были направлены ГПУ в ЦИК.
Об этом сообщает УНИАН.
Кроме того, ЦИК также направила для проверки Генпрокуратуре заявления кандидатов-мажоритарщиков Вадима Гладчука (одномандатный избирательный округ № 223, Киев) и Юрия Фурмана (одномандатный избирательный округ № 106, Луганская область).
В ЦИК пояснили, что эти заявления и обращения содержат информацию о нарушении законодательства о выборах народных депутатов.
При этом в ЦИК отметили, что законодательством Украины предусмотрена уголовная и административная ответственность лиц за нарушение избирательного законодательства.
Отметим, что во время обсуждения этого решения о передаче заявлений в Генпрокуратуру, конкретные факты, указанные заявителями, не указывались.
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