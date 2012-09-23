В Пакистане министр даст 100 тысяч за голову создателя «Невинности мусульман»

{1-} В Пакистане министр железнодорожного сообщения Ахмад Билур объявил награду в 100 тысяч долларов за убийство создателя фильма «Невинность мусульман».

За «выполнение священного долга» он готов заплатить из собственного кармана, передает ВВС.

Как заявил чиновник, его предложением могли бы заинтересоваться представители движения «Талибан» и боевики «Аль-Каиды».

Отметим, что официальный Исламабад немедленно заявил, что «абсолютно отмежевывается» от слов Билура.

Представители министерства также открестились от заявления главы ведомства, назвав его «частной точкой зрения».

Отметим, что в разных странах исламского мира продолжаются протесты против «Невинности мусульман», 14-минутный трейлер которого был размещен на YouTube.

По мнению участников протестов, фильм оскорбляет пророка Мухаммеда и чувства верующих.

Из выложенных на YouTube фрагментов видно, что это малобюджетный любительский фильм, в котором исламский пророк изображен любителем женщин и предводителем кровожадной банды.

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