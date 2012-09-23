В Сирии повстанцы контролируют большую часть страны - СМИ

{1-} В Сирии повстанцы взяли под свой контроль большую часть территории страны.
Об этом заявил полковник армии повстанцев Ахмад Абдель Вахаб, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы контролируем большую часть страны. В большинстве регионов солдаты правительственных войск практически не выходят из казарм, так что мы можем передвигаться свободно везде, кроме Дамаска»,- заявил полковник, под командованием которого находятся 850 человек.
Также он заверил, что свергнуть президента Асада повстанцам мешает превосходство правительственной армии в воздухе, однако сопротивление правительственных войск все равно не продлится долго.
«Если бы у нас были противоздушные и противотанковые ракеты, мы смогли бы быстро получить превосходство. Однако даже если мы не получим их из-за рубежа, мы все равно выиграем. Это лишь займет больше времени», - уверен Вахаб.
Как известно, полковник перешел на сторону оппозиции около девяти месяцев назад. По его словам, он поддерживает связь с некоторыми верными Асаду офицерами и утверждает, что те еще не дезертировали только потому, что опасаются за свои семьи, которые держат в заложниках.
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