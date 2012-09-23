МИД Украины назвал резолюцию США по Тимошенко «сомнительной и необязательной»

{1-} В МИД Украины считают нецелесообразным комментировать резолюцию, принятую Сенатом США относительно заключения Юлии Тимошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает «Интерфакс-Украина».

«В МИД Украины считают нецелесообразным комментировать резолюцию, учитывая, как проходило ее рассмотрение, и декларативный, не обязательный характер документа», - подчеркнули в ведомстве.

Дипломаты также отметили, что в Украине привыкли считать Сенат США образцом парламентаризма, воплощением высоких стандартов демократии, верховенства права и соблюдения демократических процедур.

«В связи с этим тяжело серьезно воспринимать документ, принятый прошлой ночью по процедуре, которую со всей дипломатической сдержанностью можно назвать, как минимум, сомнительной», - подчеркнули в МИД.

«Какими мотивами руководствовались авторы резолюции по Юлии Тимошенко, которые любой ценой пытались обойти протесты других сенаторов по поводу резолюции, и с этой целью поспешно вносили в нее редакционные правки, также предлагали Сенату принять ее «с голоса» как уже якобы новый документ, после 3 часов ночи за несколько минут до закрытия текущей сессии Конгресса, когда в зале присутствовали менее полудесятка действующих членов верхней палаты американского парламента?», - не понимают в МИД.

Кроме того, в ведомстве заверили, что таким образом отдельные члены Сената сознательно пытались избежать любых обсуждений резолюции, текст которой вызывал логические вопросы и протесты, как минимум, у нескольких сенаторов, которые требовали полноценного и взвешенного ее рассмотрения – «собственно того, чем всегда отличались обе палаты Конгресса».

«Друзья команды Тимошенко сделали все для того, чтобы забросить в украинское информационное пространство очередной сфальсифицированный повод для громких безосновательных дискуссий и дискредитации будущих парламентских выборов. Эти усилия противоречат национальным интересам Украины и обречены на провал», - подчеркнули в МИД.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Сенат США поддержал резолюцию по Украине, в которой содержится требование к украинской власти немедленно освободить Тимошенко.

Также в резолюции говорится о призыве ввести санкции в виде запрета на выдачу виз всем лицам, причастным к заключению Тимошенко.

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