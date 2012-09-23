Шевченко продолжит карьеру политика, даже если не пройдет в Раду

{1-} Футболист Андрей Шевченко намерен продолжать политическую карьеру, даже если его партия «Украина – Вперед!» не пройдет в Верховную Раду.

Об этом он заявил в интервью украинскому телевидению.

«Я уверен, что мы попадем в парламент. Если такого не случится, однозначно мы будем продолжать дальше развивать наши идеи, нашу партию. Поэтому политическая карьера на этом ни в коем случае не закончится, она только начинается», – заявил Шевченко.

Также он подчеркнул, что в Раде планирует работать в комитете по вопросам физкультуры и спорта.

«Прежде всего, я вижу (для себя) направление развития спорта и физической культуры. Я хорошо в этом понимаю, прошел (этот путь) с самого детства и знаю практически все о спорте», – пояснил Шевченко.

Напомним, ранее Андрей Шевченко, второй номер в списке партии "Украина - вперед!" перечислил 10 миллионов гривен в фонд поддержки парти.

фото: ukraina-vpered.com

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