Лукашенко: ход выборов в Беларуси - счастье для народа

{1-} Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ход парламентских выборов в стране счастьем для народа.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пусть завидуют, как у нас проходят выборы. Скучно и спокойно – это счастье для народа. Нам не нужны революции, стычки, потрясения», - заявил он.

Как заявил Лукашенко, после выборов он рассчитывает на улучшение отношений с Западом.

«Я должен рассчитывать на лучшее. Но выборы мы проводим не для Запада, и главным автором выборов является белорусский народ», - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, «автором» выборов является белорусский народ, а относительно их признания Западом – «я должен надеяться на лучшее».

«Мы рассчитываем на лучшее отношение, а что будет, поживем – увидим. Если уж и на этот раз кто-то усомнится в наших выборах, я не знаю тогда, по каким законам их проводить», - отметил президент.

По его словам, к предвыборной кампании придраться по существу нельзя.

Касаясь заявлений отдельных наблюдателей от Запада, их отношения к выборам, и в частности, польских наблюдателей, Лукашенко отметил, что полякам необходимо научиться проводить выборы так, как проводят в Беларуси, честно и открыто.

«К тому же, мы сами разберемся, как нам устраивать свою жизнь, и со своим уставом в чужой огород лезть не надо», - посоветовал Лукашенко.

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