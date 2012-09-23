На Сумщине рабочие чинили дорогу в спецовках от Партии регионов

В Сумской области 20-21 сентября коммунальные службы города Шостка выдали рабочим спецодежду с рекламой Партии регионов.

Об этом сообщили в Сумском областном мониторинговом центре миссии международного наблюдения CIS-EMO, передает «Украинская правда».

Наблюдатели зафиксировали, что рабочие клали брусчатку на одной из центральных улиц Шостки – Карла Маркса.

Отметим, что, по информации официального сайта ЦИК, мажоритарным кандидатом от Партии регионов по местному округу №160 идет Николай Нога, действующий мэр города Шостка.

Фото: «Украинская правда»

Новости по теме:

Названы главные «грязные» технологии выборов-2012

Сила в простоте. Топ-5 приколов выборов-2012

Новая реклама ПР: из-за украинского ребенок безграмотным останется

На Харьковщине регионал пиарится на таблетках от поноса