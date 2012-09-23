Стросс-Кан избавился от обвинений в групповом изнасиловании

{1-} Предварительное расследование по делу экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана, обвиняемого в групповом изнасиловании, будет прекращено, поскольку ключевая свидетельница отказалась от своих показаний.

Об этом со ссылкой на источники в прокуратуре сообщает Le Figaro.

По данным источника, следователи не смогли подтвердить показания бельгийской проститутки Мари-Анн, которая обвиняла Доминика Стросс-Кана.

Кроме того, летом 2012 года она отказалась от своих показаний. Бельгийка написала письмо в полицию французского города Лилль, заявив, что она добровольно участвовала в «сексуальных играх» с бывшим главой МВФ.

Напомним, расследование началось в мае 2012 года. Доминик Стросс-Кан подозрения в свой адрес отвергал, утверждая, что он никогда никого не принуждал к сексу.

Подозрения в групповом изнасиловании рассматривались французскими следователями в рамках дела о преступной сети, доставлявшей проституток в лилльский отель Carlton. В марте 2012 года Стросс-Кану были предъявлены обвинения в сутенерстве, которые он также отверг.

Как известно, Доминик Стросс-Кан вынужден был покинуть пост главы МВФ в мае 2012 года из-за сексуального скандала. Тогда горничная отеля в Нью-Йорке обвинила его в изнасиловании.

Следователи нашли в ее показаниях несостыковки, и в итоге уголовное преследование было прекращено. Вслед за горничной в изнасиловании политика обвинили и другие женщины, но ни одна из них не смогла доказать обвинений.

фото: 1tv.ru

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