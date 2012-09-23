Дочь экс-президента Ирана попала в тюрьму

{1-} Дочь бывшего президента Ирана Акбара Хашеми Рафсанджани доставлена в тюрьму, где она должна отбыть шестимесячный срок заключения.
Об этом со ссылкой на иранские СМИ передает ВВС.
Фаэзе Рафсанджани, известная защитница прав женщин Ирана, экс-депутат парламента, была осуждена в начале 2012 года за антиправительственную пропаганду.
Дочь бывшего президента предстала перед судом после того, как в интервью подвергла критике нарушения прав человека в Иране, а также экономическую политику страны.
Семья Рафсанджани в течении многих лет пользовалась значительным влиянием в политических кругах Ирана, однако в последнее время она подвергается все большему давлению со стороны консервативно настроенных кругов.
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