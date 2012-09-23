В России умер бывший министр обороны Грачев

{1-} В воскресенье, 23 сентября, в военном клиническом госпитале имени Вишневского скончался экс-министр обороны России Павел Грачев.

Об этом представитель медучреждения сообщил РИА Новости.

«Павел Сергеевич Грачев скончался сегодня в 14.40 мск (13.40 по Киеву)», - сказал представитель госпиталя.

Грачев поступил в военный клинический госпиталь имени Вишневского 12 сентября и находился в реанимации в тяжелом состоянии. Причину его смерти в госпитале не называют.

Как сообщил руководитель аппарата клуба Военачальников Николай Дерябин, соболезнования родным и близким Павла Сергеевича Грачева выразил президент клуба, экс-министр внутренних дел, генерал армии Анатолий Куликов.

Павел Грачев родился в 1948 году в Тульской области. В 1969 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1981 году - Военную академию им. М.В.Фрунзе, в 1990 году - Академию Генштаба.

В период с 1992 по 1996 годы Павел Грачев возглавлял Министерство обороны РФ, являлся первым российским генералом армии и носил звание Героя Советского Союза. В свое время служил в Воздушно-десантных войсках и участвовал в вооруженных конфликтах в Афганистане и Чечне. 19 августа 1991 года Грачев, будучи командующим ВДВ СССР, выполнил приказ ГКЧП о введении войск в Москву.

В период с 1997 по 2007 годы был советником, главным военным советником генерального директора компании «Росвооружение» («Рособоронэкспорт»). В 2007 году был назначен главным советником — руководителем группы советников генерального директора Омского производственного объединения «Радиозавод им. А. С. Попова».Ранее «Главред» сообщал, что в России в течение месяца скончались капитан команды КВН Григорий Малыгин, экс-барабанщик «Машины времени» Максим Капитановский, а также народный артист РФ, известный актер театра и кино, ведущий передачи «Жди меня» Игорь Кваша.

фото: mir24.tv

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