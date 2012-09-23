Патриарх Кирилл намекнул, что вспоминать о машинах священников - опасно

{1-} Глава РПЦ - патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что разговоры о несоответствии современной Церкви своей миссии, недостатках священников и их машинах уводят внимание человека от «креста Господня» - символа спасения этого мира и искупительной жертвы Христа.

Об этом он заявил в своей воскресной проповеди после литургии в новой освященной церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Москве, сообщает РИА Новости

«Вот и сегодня очень многие, взирая на крест Христов, ничего не видят кроме того, что кто-то о кресте рассказывает как о некой сказке, о заблуждении или о том, что крест ничего не принес миру и что Церковь, которая призвана проповедовать о кресте миру, не соответствует этой проповеди, и священники плохие, и не на таких машинах ездят, и не то делают. И сколько всего говорится, чтобы человек отвернул свой взгляд от креста Господня, чтобы сказал в лучшем случае «Я не знаю, что означает крест», а в худшем - «И знать не хочу», - сказал патриарх Кирилл.

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Он отметил, что согласно Евангелию крест - это не «знак суда», а «символ спасения», символ торжества Божьей правды.

«Каждый, кто принимает крест как мерило правды и принимает в сердце свое подвиг Христа Спасителя, тот вместе с разбойником, с тем, что был распят справа, имеет великую надежду услышать от Господа «со Мною будешь в раю», - подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

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Ранее «Главред» сообщал, что в августе стало известно сразу о двух громких ДТП с участием священнослужителей, которые вызвали широкий общественный резонанс. Настоятель храма Святого Пророка Илии в Обыденском переулке игумен Тимофей (Алексей Подобедов), который, предположительно, был нетрезв, на спорткаре столкнулся с двумя машинами, а иеромонах Илия (Семин) подозревается в совершении ДТП с летальным исходом на Кутузовском проспекте, которое произошло в ночь на 16 августа и унесло жизни двух людей. Оба священника запрещены в служении до окончания расследования.

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