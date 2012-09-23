В Беларуси завершилось голосование на выборах

{1-} В Беларуси в 20.00 завершилось голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания завершилось, и в республике закрылись избирательные участки.

По данным на 18 часов, на парламентских выборах проголосовало 65,9% избирателей, выборы состоялись во всех 110 избирательных округах. В ходе досрочного голосования, которое проходило с 18 по 22 сентября, проголосовало 25,9% избирателей, сообщает «Интерфакс-Украина».

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Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина надеется, что в ходе выборов удастся сформировать парламент страны. «У нас есть хорошие перспективы того, что парламент будет образован в правомочном составе», - отметила Ермошина.

На 110 мест в нижней палате белорусского парламента претендует 293 кандидата. Остаются участвовать в выборах 26 кандидатов от оппозиционной белорусской партии левых «Справедливый мир», представители Белорусской социал-демократической партии (Грамада), кандидаты, поддерживаемые гражданской кампанией «Говори правду». Также в выборах принимают участие около 70 кандидатов Либерально-демократической партии, которые причисляют себя к «конструктивной оппозиции».

Планируется, что предварительные итоги голосования станут известны поздно вечером в воскресенье. Миссии наблюдателей от СНГ И ОБСЕ выскажут свое мнение о белорусских выборах 24 сентября, в понедельник.

фото: obozrevatel.com

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