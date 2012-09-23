Шэрон Стоун попала в больницу

{1-}Медики госпитализировали 54-летнюю американскую
Актриса пожаловалась на сильные головные боли. В целях предосторожности ее отвезли в больницу, так как при схожих симптомах она уже была госпитализирована в 2001 году с диагнозом "аневризма сосудов головного мозга". Спустя несколько часов голливудская знаменитость вышла из больницы, врачи констатировали, что ее здоровье в порядке, пишет Азиатский репортер.
Суперзвезда мирового кино, отдающая много времени, сил и средств борьбе со СПИДом, на этот раз вновь заставила сердца мужчин биться чаще, представ на вечере в роскошном черном платье с глубоким декольте.
"Даже дикие лошади не смогут остановить меня", - прокомментировала Шэрон свое самочувствие.
Возможно, из-за плотного графика звезды ее самочувствие значительно ухудшилось.
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