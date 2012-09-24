Пять оппозиционных партий Беларуси назвали выборы недемократичными

24 сентября 2012, 00:00

{1-}Представители пяти оппозиционных партий и движений Белоруссии отказываются признавать парламентские выборы демократичными и прозрачными. Оппозиционеры обвиняют власть во вмешательстве в избирательный процесс. В свою очередь, в ЦИК полагают, что оппозиция пытается показать СМИ и иностранным политикам, что выборы в Белоруссии не могут быть честными и справедливыми.

"Это (непрозрачность выборов, вмешательство властей - ред.) дает нам право сейчас, независимо от результатов голосования, которые будут объявлены комиссиями, куда не включили представителей оппозиционных политических структур, и до объявления этих результатов, не признавать выборы в Палату представителей 2012 равными, прозрачными и демократичными", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении, подписанном представителями БНФ, Белорусской партии левых "Справедливый мир", Белорусской социал-демократической партии (Громада), движения "За свободу" и гражданской кампании "Говори правду", пишет РИА Новости.

Подписавшие заявление представители оппозиционных структур обратились к международным организациям "с призывом усилить политику воздействия на правительство Беларуси с целью прекратить политические репрессии, освободить всех политических заключенных и вернуть всем осужденным в ходе политически мотивированных судебных процессов политические права и свободы".

Как утверждается в заявлении, в ходе предвыборной кампании оказывалось давление на кандидатов от оппозиции и их сторонников. Авторы заявления отмечают, что нынешняя избирательная кампания давала "чрезвычайно важный шанс для белорусских властей доказать, что они сделали выводы из кризиса, который был вызван действиями 2010 года, когда экономику принесли в жертву политических расчетов, а остатки демократии были растоптаны через страх показаться слабыми и потерять контроль над обществом". "Однако шанс не был использован", - заявляют представители оппозиции.

В частности, по их мнению, "исполнительная власть фактически контролировала электоральный процесс на всех его этапах, вмешивалась в него, применяя давление на кандидатов - инакомыслящих и их сторонников". Перед выборами "не были освобождены лица, осужденные в ходе политически мотивированных судебных процессов и признанные международным сообществом политическими заключенными", отмечают представители белорусской оппозиции.

Они считают, что при формировании избирательных комиссий всех уровней, допуске внутренних наблюдателей на участки для голосования, создании условий для агитации "кандидаты, которые представляли лояльные к власти структуры, пользовались заранее оговоренным и явным преимуществом".

Представители оппозиции также отмечают, что во время досрочного голосования были выявлены факты "массового давления на лиц, зависимых от власти через обучение в государственных образовательных учреждениях либо работу на принадлежащих государству предприятиях". В ходе агитационной кампании, заявляют в белорусской оппозиции, "власть незаконно лишала своих оппонентов права свободного обращения к избирателям даже в пределах, предусмотренных действующим законодательством".

"Использовался механизм цензуры, в том числе снятие с эфира уже записанных выступлений зарегистрированных кандидатов, проводились аресты участников пикетов, которые происходили в определенных законом местах", - утверждают в оппозиции.

В свою очередь, в Центризбиркоме республики полагают, что заявление оппозиции является частью ее стратегии, построенной задолго до выборов, и рассчитано на западную аудиторию.

"Часть оппозиционных политиков заявила о непризнании результатов выборов еще в начале года. Определенная политика этих партий здесь есть. Они свою деятельность направили на то, чтобы показать СМИ и иностранным политикам, что в Белорусии выборов нет, они не могут быть честными и справедливыми", - заявил секретарь Центризбиркома Николай Лозовик в воскресенье на пресс-конференции в Минске, комментируя заявление пяти оппозиционных партий.

По словам представителя Центризбиркома, такая позиция является "стилем деятельности" оппозиционных партий.

"Это все звенья одной цепи, которая была построена еще задолго до выборов", - сказал он.

В Белоруссии в воскресенье выбирают депутатов палаты представителей Национального собрания (нижняя палата белорусского парламента). Выборы проходят по мажоритарной системе: на 110 избирательных округах должны выбрать 110 депутатов парламента - по одному на каждом.

На 110 мест в парламенте претендуют 293 кандидата. В стране и за рубежом открыты 6,344 тысячи избирательных участков.

Напомним, в Беларуси в 20.00 завершилось голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания завершилось, и в республике закрылись избирательные участки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал спокойный ход парламентских выборов в стране  счастьем для народа.

фото: polittech.org

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