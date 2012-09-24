Швейцарцы на референдуме отвергли запрет на курение

{1-}В Швейцарии состоялся референдум о полном запрете курения в общественных местах. Две трети швейцарцев проголосовали против полного запрета на курение в помещениях, где работают какие бы то ни было люди. Об этом сообщает SwissInfo.

Референдум по вопросу о запрете курения состоялся 23 сентября. Он стал возможным благодаря тому, что швейцарское отделение "Лиги легких" (Lung League), от которой исходила инициатива, собрала необходимое для всеобщего голосования количество подписей. Против запрета выступали владельцы ресторанов и кейтерингового бизнеса, пишет Лента.ру.

Как отмечает BBC News, в некоторых кантонах против запрета проголосовали более 70 процентов избирателей. Однако есть и кантоны, где инициативу "Лиги легких" поддержали. Так, в Женеве за запрет проголосовали 52 процента избирателей.

При этом Женева, как и семь других кантонов, в основном во французской части страны, уже имеет достаточно жесткое антитабачное законодательство: курение запрещено во всех барах и ресторанах, за исключением специальных комнат, в которых нет официантов. Еще в 11 кантонах курение разрешено в небольших заведениях, площадь которых не превышает 80 квадратных метров.

"Лига легких" объясняет свою инициативу именно заботой о здоровье пассивных курильщиков, в том числе обслуживающего персонала в заведениях общественного питания.

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