В Бенгази нашли дневник погибшего посла США

{1-}В руки журналистов американского канала CNN попал дневник погибшего главы дипмиссии США Кристофера Стивенса. Дневник обнаружен в ливийском Бенгази, передает телеканал Россия 24. В сообщении на сайте CNN говорится, что записи нашли на полу в консульстве, где было совершено нападение на посла.

О находке сразу сообщили родственникам убитого, которые попросили не предавать огласке содержимое дневника, однако эта просьба не была исполнена, сообщают Вести.

В своих записях посол обращал внимание на рост популярности экстремистских идей, в частности, радикального исламизма и на то, что в последнее время жить в Ливии стало очень небезопасно.

Как ранее сообщал Главред, 11 сентября, в ливийском городе Бенгази было совершено нападение на американское консульство, жертвами которого стали четверо граждан США, в их числе посол США в Ливии Крис Стивенс.

17 сентября власти Ливии уволили двух высокопоставленных чиновников, отвечавших за обеспечение безопасности в городе Бенгази.

18 сентября были обнародованы кадры любительской съёмки, на которых запечатлены последние минуты жизни Стивенса.

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