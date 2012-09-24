Европа даст Украине газ

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Словакия согласилась предоставить свою ГТС для прокачки в Украину топлива из Европы несмотря на угрозы со стороны "Газпрома" снизить объемы поставок голубого топлива.

Эксперты считают, что при условии инвестиций в размере $18-20 млн с 2014 года Украина сможет получать порядка 10 млрд кубометров газа, более дешевого, чем российский, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

Необходимость поставлять газ из Словакии возникла в связи с чрезмерно высокой стоимостью российского топлива. Россия продает газ по $430 за кубометр, а в Европе его можно приобрести по $360-380. Именно о такой цене шла речь в рамочном соглашении между НАК "Нафтогаз Украины" и немецкой RWE, подписанном в мае этого года. Тогда стороны договаривались о поставках 10 млрд кубометров притом, что из России в этом году Украина планирует импортировать 27,5 млрд кубометров, а в следующем — 24 млрд кубометров. Дополнительные объемы дешевого газа из Европы можно будет получать и через строящийся в Польше LNG-терминал. Ожидается, что он сможет принимать сжиженный газ с Ближнего Востока уже в 2014 году.

Ранее эти поставки были невозможны, поскольку "Газпром" препятствовал принятию словацкой транспортной компании Eustream решения о реверсе газа. 23 сентября предстваитель Минэнерго рассказал, что после достижения Украиной договоренности о поставках немецкого газа словацкая сторона получила от российской монополии предупреждение о возможном сокращении объемов транзита через ее территорию. По соглашению вплоть до 2028 года объем ежегодной прокачки газа через Словакию должен составлять 50 млрд кубометров. "Но после введения в эксплуатацию Nord Stream у российской монополии появилась возможность сократить поставки как минимум на треть. Этот аргумент "Газпром" и применил к словакам",— сообщил собеседник издания.

По его словам, в мае на переговорах в Словакии представители министерства получили рекомендацию добиваться разрешения на реверс в Москве. "Но сейчас, после вмешательства Еврокомиссии, Словакия просто вынуждена пойти на уступки, так как ее отказ от реэкспорта, по сути, нарушает Энергетическую хартию",— сообщил он. В пресс-службе "Газпрома" комментировать эту информацию не стали.

Политически вопрос реверса можно считать решенным, но для того, чтобы проект сдвинулся с мертвой точки, Украине нужно будет найти средства на строительство реверсивной перемычки на территории Словакии. Словацкая сторона не хочет в одностороннем порядке нести затраты на сооружение короткого соединительного газопровода, чтобы осуществлять реверсные поставки газа, не задевая основного маршрута. Инвестиции в этот проект оцениваются в $18-20 млн.

По мнению экспертов, добиться уступок от Словакии позволило и начатое недавно Еврокомиссией антимонопольное расследование в отношении "Газпрома". В существующих условиях, если монополия вопреки подписанному со Словакией договору сократит транзит газа, аргументировав это тем, что последняя не хочет отказаться от поставок топлива в Украину, это будет лучшим доказательством ограничения конкуренции на рынке Европы со стороны России. Есть вероятность, что шаткие позиции "Газпрома" в Европе в перспективе приведут к принятию и других выгодных Украине решений, позволяющих диверсифицировать поставки газа в страну.

Как ранее писал Главред, о возможности реверсивных поставок газа из Словакии, заявил 21 сентября после встречи с Министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер. По его словам, возможности для этого есть, но нужно некоторое время для решения технических вопросов, так что поставки могут начаться к середине 2014 года.

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