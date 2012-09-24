Конституцию изменят ради денег от Евроcоюза

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Конституционная ассамблея (КА) 21 сентября утвердила законопроект о внесении в Конституцию Украины изменений, расширяющих полномочия Счетной палаты (СП).

Инициатором изменений выступили не члены КА, а Кабмин. Спешка с одобрением расширения полномочий СП напрямую связана с начавшимся 24 сентября визитом в Брюссель первого вице-премьера Валерия Хорошковского, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

Усиление СП является требованием Еврокомиссии, и в Кабмине надеются, что стартовавший конституционный процесс позволит разблокировать финансирование Евросоюзом ряда программ общей стоимостью 777 млн евро.

Общее заседание Конституционной ассамблеи 21 сентября стало вторым в истории работы этого органа, созданного Президентом для подготовки изменений в Конституцию. Изначально предполагалось, что КА сама, без вмешательства власти разработает системные изменения в Конституцию и подаст их Президенту, однако уже на втором заседании членам Ассамблеи предложили срочно, не дожидаясь окончания работы, утвердить конституционный законопроект, предложенный правительством.

Документом предлагается внести изменения в ст. 98 Конституции, определяющую полномочия Счетной палаты. Согласно действующей Конституции, СП имеет право контроля лишь над использованием государственных средств, в Кабмине же предложили предоставить ей также право контроля над доходной частью бюджета. Мотивы срочного принятия законопроекта указаны в письме первого вице-премьера Валерия Хорошковского Президенту Виктору Януковичу. Хорошковский сообщил главе государства, что законопроект необходимо принять "с целью интеграции Украины в европейские структуры", не уточнив, как полномочия СП связаны с перспективами евроинтеграции страны.

"Это выполнение обязательств Украины в сфере борьбы с коррупцией",— уточнила секретарь КА Марина Ставнийчук, поясняя необходимость срочного изменения ст. 98 Конституции.

Источник издания в Кабинете министров признал, что проект изменений в Конституцию нужно было рассмотреть до 24 сентября — то есть до визита в Брюссель первого вице-премьера Валерия Хорошковского. Увеличение полномочий СП является одним из требований Еврокомиссии. Ранее комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в официальном письме Валерию Хорошковскому уведомил Киев, что эти изменения "должны помочь достичь прогресса на переговорах" о разблокировании приостановленного финансирования ряда украинских программ.

Речь идет о макрофинансовой помощи (кредит на 25 лет в размере 610 млн евро) и ряде программ секторальной бюджетной поддержки, в рамках которых средства в госбюджет перечисляются безвозмездно. На сегодня суммарная стоимость программ, по которым Украина уже выполнила секторальные критерии, но не может получить средства ЕС, составляет 167 млн евро. Пятничное решение КА вряд ли позволит разморозить эти средства, поскольку утвержденный проект пока даже не зарегистрирован в Раде, однако в Кабмине надеются добиться от Брюсселя перечисления денег при продолжении Киевом конституционного процесса.

Участники заседания КА разделились на два лагеря — одни возмущались фактом внесения проекта "со стороны", другие отстаивали предложенный документ. "Над нами смеется весь мир. Мы единственная Счетная палата в мире, которая не имеет полномочий контроля над доходной частью бюджета",— обратился к собравшимся представитель СП Вячеслав Пилипенко. Председатель КА Леонид Кравчук добавил, что не приемлет вариант, при котором решение вопроса будет отложено. "Мы будем заниматься концепцией Конституции полтора года, а потом еще год — текстом, а жизнь в стране будет идти отдельно от нас",— иронизировал он.

По итогам двухчасовой дискуссии ассамблея подавляющим большинством голосов одобрила правительственный законопроект и направила его главе государства. В Администрации Президента полагают, что проект будет подан в Верховную раду в ближайшее время, возможно, уже на текущей неделе, чтобы до конца сессии парламент принял его в первом чтении.

После утверждения правительственного законопроекта Конституционная ассамблея продолжила работу над своим вариантом текста основного закона. Выступавшие договорились предусмотреть в законопроекте возможность интеграции Украины в Евросоюз. "Интеграционные стремления Украины должны быть зафиксированы в первом разделе Конституции",— пояснил академик Национальной академии правовых наук Александр Скрипнюк.

фото: nikvesti.com/

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